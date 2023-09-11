Байден попал в неловкую ситуацию перед журналистами

Как на этот раз опозорился американский лидер?

Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию. На этот раз во время пресс-конфереции в Ханое. Видеозапись с конфузом американского лидера была опубликована на YouTube.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) запутался в вопросах, заданных представителями СМИ. Когда Байдену указали на ошибку, тот предпочел отшутиться.

«Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку», — растерянно произнес Байден.

Президент начал перебирать подсказки, написанные на заранее подготовленных карточках. Однако ничего полезного для себя там ему найти не удалось. После этого американский лидер поспешил обратиться к своим помощникам.

Кроме того, в конце брифинга Байден заявил, что намерен пойти в кровать.

«Скажу вам так, не знаю, как вы, но я собираюсь в кровать», — сказал он.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что участникам саммита G20 в Индии удалось достичь понимания по поводу условий «справедливого мира» на Украине. Таким мнением поделился лидер США Джо Байден в ходе недавнего выступления.