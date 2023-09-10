Байден заявил о достижении на G20 согласия о «справедливом мире» на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Байден: участники G20 достигли согласия о «справедливом мире» на Украине

Байден заявил о достижении на G20 согласия о «справедливом мире» на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Source: dpa

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Американский лидер досрочно покинул мероприятие и пропустил третью сессию саммита.

Участники саммита G20 в Индии достигли «достаточного понимания» по поводу условий «справедливого мира» на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Ханое.

По словам американского лидера, на саммите было достигнуто «согласие о необходимости справедливого и устойчивого мира, основанного на принципах устава ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности».

Ранее в этот день Байден улетел из столицы Индии Нью-Дели, досрочно покинув саммит G20 и пропустив третью сессию мероприятия.

Известно, что лидеры стран «большой двадцатки» не смогли прийти к договоренностям по поводу конфликта России и Украины. На саммите G20 произошло отчетливое формирование двух лагерей. С одной стороны США и другие члены НАТО, с другой — расширяющаяся команда БРИКС.

Политолог Сергей Марков в комментарии 5-tv.ru заявил, что саммит G20 в Индии завершился победой позиции России и объединения БРИКС по главным вопросам международной повестки.

 

 

 

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Байден заявил о достижении на G20 согласия о «справедливом мире» на Украине

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