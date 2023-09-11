В России предложили сделать гибридным ОСАГО для такси

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 7 0

Такая практика распространена в США, Канаде и Индии. Но зачем она в нашей стране?

В России предложили сделать гибридным ОСАГО для такси

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ_ВОЛКОВ

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Водители такси смогут самостоятельно подключать специальный полис ОСАГО на время, когда они выполняют заказ, и выключать его после окончания поездки. С соответствующей инициативой выступили специалисты Центра стратегических разработок (ЦСР). Об этом пишут «Известия».

Согласно проведенному Центром стратегических разработок опросу, специальный полис ОСАГО для такси имеют только 56% водителей. Еще 39% оформляют на такси страховку как на обычный автомобиль. Отмечается, что большая часть таксистов не оформляют специальную страховку из-за ее дороговизны. Некоторые не приобретают ее, поскольку лишь подрабатывают таксистами, и не видят смысла тратиться на такой полис.

Практика гибридного страхования для такси уже распространена в США, Канаде, Индии и Малайзии, отмечает директор Центра регуляторной политики Екатерина Папченкова.

«Фактически специальный полис там действует, пока водитель едет с клиентом. Внедрение комбинированного страхования позволяет учесть цели использования автомобилей и переключать ОСАГО для такси с ОСАГО для личных целей и наоборот», — рассказала эксперт.

По ее словам, внедрение подобной практики в России позволит снизить стоимость полиса ОСАГО для такси и сделать его более доступным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно сэкономить на полисе ОСАГО.

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