Как в России можно сэкономить на полисе ОСАГО: лучшие советы

Отказавшись от дополнительных услуг компании, можно сэкономить неплохую сумму.

По данным РСА (Российский союз автостраховщиков), средний тариф по ОСАГО за первое полугодие 2023 года составил 7 738 рублей. Известно, что в России не предусмотрены никакие льготы для автовладельцев. Однако существуют абсолютно законные способы платить за «автогражданку» гораздо меньше.

Например, в связи с тем, что некоторые страховые компании навязывают дополнительные услуги, чтобы не платить лишние деньги за полис ОСАГО, можно оставить только самое необходимое в перечне.

От чего зависит стоимость услуг? Есть несколько критериев:

от аварийности водителя;

мощности машины;

региона регистрации;

возраста и стажа водителя;

числа водителей, допущенных к управлению авто.

Запомните: водить машину аккуратно — принципиально выгодно. За каждый год, который прошел без аварии, цена «автогражданки» снижается на целых 5%. Личный коэффициент (КБМ) можно проверить в базе на сайте РСА.

Повлиять на свой возраст и стаж водителя нельзя, но можно проследить за тем, чтобы страховая компания правильно учитывала эти данные. Кстати, чем больше повышается уровень лошадиных сил в автомобиле, тем сильнее дорожает страховка.

В больших городах «автогражданка», естественно стоит подороже. Поэтому при переезде в регион с более низкой ценой ОСАГО, имеет смысл получить там временную регистрацию.

Сейчас договор автострахования заключается на год, а срок страховки не может быть менее трех месяцев. Поэтому, если исключить из расчета декабрь, январь и февраль, можно изрядно сэкономить на итоговой стоимости полиса.

Снизить стоимость полиса можно также, прибегая к раннему переоформлению в той же компании. Важно только успеть начать процедуру не раньше, чем за 40 дней до окончания страховки.

Для выбора оптимальной компании можно прибегать к помощи интернет-сервисов для сравнения.

Стоит также следить за своей кредитной историей, потому что некоторые компании оценивают по ней надежность будущих клиентов.