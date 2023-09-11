Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ

Минобороны РФ поделилось кадрами запуска крылатой ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в зоне спецоперации. Российская армия поразила хорошо замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), куда ежедневно приезжали высшие офицеры противника.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что военные могут уничтожать объекты противника вне зависимости от времени суток. Ракета высотой в двухэтажный дом пугает украинских боевиков своей точностью и разрушительной силой.

«В основном, сосредоточены на поражение точечных целей. Что в зимнее, что в летнее время, работа особо не отличается, за исключением маскировки», — заявил командир стартовой батареи.

Он добавил, что все бойцы отлично знают свои задачи. Их навыки отработаны до автоматизма.

Танки горят, боевики врассыпную: на Западе признали провал контрнаступления ВСУ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставляемое Западом оружие на Украину легко уничтожается силами ВС РФ. Та же участь ждет истребители F-16, когда их передадут Киеву.