Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 911 0

Ракета с легкостью поражает цель вне зависимости от времени суток.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ поделилось кадрами запуска крылатой ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в зоне спецоперации. Российская армия поразила хорошо замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), куда ежедневно приезжали высшие офицеры противника.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что военные могут уничтожать объекты противника вне зависимости от времени суток. Ракета высотой в двухэтажный дом пугает украинских боевиков своей точностью и разрушительной силой.

«В основном, сосредоточены на поражение точечных целей. Что в зимнее, что в летнее время, работа особо не отличается, за исключением маскировки», — заявил командир стартовой батареи.

Он добавил, что все бойцы отлично знают свои задачи. Их навыки отработаны до автоматизма.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставляемое Западом оружие на Украину легко уничтожается силами ВС РФ. Та же участь ждет истребители F-16, когда их передадут Киеву.

Тема:
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