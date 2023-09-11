Любое оружие, поставленное Западом на Украину, будет уничтожено российской армией. Об этом в недавнем интервью, опубликованном на YouTube, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он отметил, что иностранные политики много раз указывали на ультимативность некоторых вооружений. Однако ни системы Patriot, ни установки HIMARS не смогли изменить положение дел ВСУ на фронте. Участь быть уничтоженными ждет и истребители F-16, как только их передадут Киеву.

«Время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов — все это очень быстро исчезнет. Так что это даже не вопрос поставки оснащения, потому что какое бы оружие они ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием», — подчеркнул эксперт.

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