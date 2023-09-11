«Мясо, которое не двигается»: Алексей Воробьев столкнулся с проблемами после операции

Бытовая случайность обернулась серьезными проблемами для музыканта.

Больше 10 лет назад певец Алексей Воробьев угодил в аварию, из-за которой у него случился инсульт. Полгода артист потратил на восстановление и реабилитацию, а затем каким-то чудом вернулся на сцену и продолжил выступать.

Позже, в интервью музыкант сознавался, что та история заставила его пересмотреть подходы к своему здроровью. К тому же, уже тогда врачи предупреждали Воробьева — ситуация может повториться, если он продолжит изводить себя сумасшедшими нагрузками. Судя по всему, певец в очередной раз пренебрег советами медиков.

На днях участник «Евровидения» сознался в личном микроблоге, что перенес очередную операцию. На этот раз пострадала рука: бытовая ситуация с попаданием осколка в руку привела Воробьева на операционный стол. Спустя считанные часы после вмешательства артист вышел на связь, чтобы успокоить поклонников: он пришел в сознание, вот только подвижность руки к нему пока вернулась лишь частично.

«Рука уже двигается, но не полностью. Я, клянусь, не могу ее передвинуть с места на место. Плечо двигается и пальцы, а посередине кусок мяса, который просто не двигается. Уснуть я так и не могу. Хожу, брожу», — рассказал он.

О выписке, судя по всему, пока речи не идет. Вокалисту предстоит период восстановления.

Ранее 5-tv.ru писал, почему операция на руке могла стать для Алексея Воробьева последней.