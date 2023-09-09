«Пациент с инсультом»: Алексей Воробьев озадачил новостью о предстоящей операции

Певец поделился видео, на котором делает себе укол в живот.

В 2013 году Алексей Воробьев попал в серьезную аварию, из-за которой у него случилось кровоизлияние в мозг. Певец какое-то время находился больнице, где врачи помогли ему поправиться.

У артиста были проблемы с движением, также он испытывал сложности с речью. Тогда медики ставили участнику «Евровидения» неутешительный прогноз — вполне вероятно, что не сможет говорить и петь. К счастью, история закончилась положительно.

Сегодня певец вновь сообщил о проблемах со здоровьем. Он опубликовал видео, на котором делает себе укол в живот.

«Пациент с инсультом готовится к операции с анестезией», — написал он.

Такая подпись взволновала фанатов. Позже артист вышел на связь с поклонниками, чтобы их успокоить. Он сообщил, что у него перерыв в работе и ему предстоит пройти операцию по извлечению осколков стекла из ладони. Артист уточнил, что врач попросил его проснуться в пять утра и самостоятельно сделать укол в живот.

На протяжении почти двух месяцев певца беспокоила рука. Оказалось, что все это время он жил с осколком в ладони.

«Звучит устрашающе, но мне не впервой, потому что врачи боятся из-за моей истории болезни. У меня был инсульт. А теперь меня будут вырубать, чтобы разрезать кожу на руке и доставать осколки», — поделился он.

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