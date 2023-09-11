В Роспотребнадзоре спрогнозировали подъем заболеваемости гриппом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

Попова спрогнозировала подъем заболеваемости гриппом в конце года

В Роспотребнадзоре спрогнозировали подъем заболеваемости гриппом

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Самым эффективным способом защиты на сегодня остается вакцинация, подчеркнули в ведомстве.

В России к концу текущего года возможен подъем заболеваемости гриппом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По ее словам, в разных странах мира уже были зафиксированы летние вспышки инфекции. В частности, речь идет о северном полушарии. В связи с этим ожидается и подъем заболеваемости в России.

«Мы предполагаем средней интенсивности подъем, который начнется к концу года. Обычно это ноябрь–декабрь», — уточнила Попова, напомнив, что единственным надежным средством защиты от гриппа является вакцинация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце 2023 — начале 2024 годов в мире появятся сразу четыре новых штамма гриппа. Такой прогноз дали эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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