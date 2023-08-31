В чем главная опасность новых штаммов гриппа осенью 2023

В конце 2023 — начале 2024 годов в мире появятся сразу четыре новых штамма гриппа. Такой прогноз дали эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По их данным, течение новых подвариантов гриппа будет даже опаснее коронавируса.

Речь идет про следующие штаммы:

Грипп А (H1N1), или свиной грипп;

Грипп A (H3N2), или гонконгский грипп;

Вирус гриппа группы B-Victoria;

Вирус гриппа группы B-Yamagata.

Симптомы новых штаммов сезонного гриппа

Опасны новые виды вируса тем, что болезнь протекает тяжело, а пациенту требуется на выздоровление больше времени, чем обычно.

Врачи выделяют следующие симптомы «обновленного» гриппа:

● высокая температура;

● общая интоксикация;

● вялость, слабость;

● воспаление горла;

● заложенность носа.

Продолжительная болезнь нередко вызывает осложнения. Самое частое и опасное из них — пневмония. Также диагностируются гайморит, фронтит и отит. На их возникновение влияют как общее состояние здоровья, так и подобранное лечение.

При легких формах гриппа рекомендуется лечиться дома (но ни в коем случае не заниматься самолечением). При тяжелом течении болезни обязательна госпитализация.

Профилактика гриппа осенью и зимой 2023 — 2024

Чтобы не заразиться опасным заболеванием и не поставить жизнь на паузу, необходимо придерживаться стандартных рекомендаций врачей.

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Лучший способ противостоять надвигающейся волне гриппа — сделать сезонную прививку. Вакцинироваться желательно в сентябре, до старта сезона простуд.

В 2023–2024 году в России планируют привиться до 88 миллионов человек, что составляет 60% населения. Из них 75% — люди из групп риска. К таковым относятся граждане старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, дети от 6 месяцев до 15 лет, медицинские работники и люди с многочисленными производственными контактами.

Также существуют известные неспецифические профилактические меры, которые помогут избежать заражения. Необходимо ежедневно проветривать помещение, тщательно мыть руки и обрабатывать антисептическим средством, отказаться от массовых мероприятий в сезон простуд, либо надевать маску, укреплять иммунитет, заниматься спортом и следить за качеством сна и питания.

Выполнять указанный ряд действий совсем несложно, но он поможет поддержать здоровье в период повышенного риска заболеваний.