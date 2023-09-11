В ДТП с участием «ГАЗели» и грузовика на Кубани пострадали 12 человек

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 8 0

Среди получивших травмы есть несовершеннолетние.

В ДТП с участием «ГАЗели» и грузовика на Кубани пострадали 12 человек

Фото: Владимир Баранов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

На трассе М-4 «Дон» в Динском районе произошло серьезное ДТП с участием пассажирской «ГАЗели» и грузового автомобиля марки Renault. В аварии пострадали семь человек, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По предварительной версии полиции, водитель грузовика нарушил дистанцию с движущимся перед ним участником дорожного движения, в результате чего произошло ДТП. Вероятно, Renault спровоцировал столкновение.

Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что пострадали все пассажиры «ГАЗели» — их число составило 12 человек. Среди них есть трое детей. Подробности о состоянии пострадавших не уточняются. Известно, что десять человек были госпитализированы, еще двоим помощь оказывалась на месте.

На место аварии были направлены инспекторы. Они устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Движение на автотрассе в настоящее время не перекрыто.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на трасе «Скандинавия» девочек-велосипедисток.

В ДТП с участием «ГАЗели» и грузовика на Кубани пострадали 12 человек

1/3

Telegram / 23 МВД / mvd_23

2/3

Telegram / 23 МВД / mvd_23

3/3

Telegram / 23 МВД / mvd_23

+11° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:26
«Поставили на карту все»: Захарова об экономике США
11:18
Очередной прорыв? США запустили спутники-шпионы для контроля действий на орбите
11:15
Разговор на равных: как на ВЭФ создают новые логистические цепочки
11:11
В ДТП с участием «ГАЗели» и грузовика на Кубани пострадали 12 человек
11:08
Жертв может быть больше: новые детали таинственной смерти школьницы с Урала
10:58
Первый полет импортозамещенного самолета МС-21 планируется до конца года

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
Призрак за спиной младенца: почему на фото XIX века у матерей зачеркнуты лица
С трудом: Киркорова после пластики под руки повели к сцене
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России