Вспышку кори зафиксировали в одном из районов Нижегородской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 0

Известно о более чем 90 заразившихся.

Вспышку кори зафиксировали в одном из районов Нижегородской области

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Более 90 человек заразились корью в Арзамасском районе Нижегородской области. О вспышке заболевания сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заражение зафиксировано в деревне Малое Туманово. Инфекцию туда привел мальчик, вернувшийся из другого региона. На сегодня известно о 93 заразившихся — они все не были привиты от кори.

Между тем ситуацию на контроль взял Роспотребнадзор.

«Определен круг контактных лиц, проводится иммунизация по эпидемическим показаниям. По состоянию на 11 сентября против кори привито почти 400 человек. Силами пяти противоэпидемических бригад продолжаются подворные обходы населения», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России к концу текущего года возможен подъем заболеваемости гриппом.

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