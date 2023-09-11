«Подарила два миллиона!» — Волочкова прокомментировала слухи о своих долгах
Волочкова: я исправно плачу налоги и коммунальные платежи
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru
Прима Большого театра рассказала, как у нее обстоят дела с финансами.
Анастасия Волочкова удивлена распространяющимся вокруг нее слухам о крупных финансовых проблемах и долгах, в которые она влезла. Об этом она рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.
По словам 47-летней балерины, все разговоры о больших задолженностях — не более, чем слухи.
«У меня нет никаких долгов и задолженностей. Я исправно плачу налоги, все свои коммунальные платежи», — рассказала Волочкова.
Кроме того, звезда отметила, что и в концертной деятельности у нее все в порядке. Например, она выступила на День города в Москве, грандиозное шоу собрало более 200 тысяч зрителей и длилось два с половиной часа. Волочкова заявила, что приглашает на свои спектакли, в том числе, бесплатно.
«Если бы я продавала билеты по тысяче рублей каждый… Два миллиона, считайте, я подарила вчера городу», — добавила балерина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таинственный спонсор помог Волочковой одержать судьбоносную победу.
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