Прима Большого театра рассказала, как у нее обстоят дела с финансами.

Анастасия Волочкова удивлена распространяющимся вокруг нее слухам о крупных финансовых проблемах и долгах, в которые она влезла. Об этом она рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам 47-летней балерины, все разговоры о больших задолженностях — не более, чем слухи.

«У меня нет никаких долгов и задолженностей. Я исправно плачу налоги, все свои коммунальные платежи», — рассказала Волочкова.

Кроме того, звезда отметила, что и в концертной деятельности у нее все в порядке. Например, она выступила на День города в Москве, грандиозное шоу собрало более 200 тысяч зрителей и длилось два с половиной часа. Волочкова заявила, что приглашает на свои спектакли, в том числе, бесплатно.

«Если бы я продавала билеты по тысяче рублей каждый… Два миллиона, считайте, я подарила вчера городу», — добавила балерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таинственный спонсор помог Волочковой одержать судьбоносную победу.