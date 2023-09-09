«Все еще не знаем фамилии»: таинственный спонсор помог Волочковой одержать судьбоносную победу

Прима Большого театра рассказала, кому на самом деле обязана за поездку на Международный конкурс артистов балета в 1996 году, где завоевала золотую медаль.

Это сегодня Анастасию Волочкову знают в России и мире. Однако еще с десяток лет назад никто и представить не мог, что балерине удастся стать одним из главных символов в своей индустрии.

Эксклюзивно для 5-tv.ru прима российского балета раскрыла, кому на самом деле обязана своим успехом. Случайная встреча ее мамы в авиакассе с таинственным незнакомцем дала артистке возможность одержать судьбоносную победу и встретить на своем творческом пути легендарного Юрия Григоровича, вручившего ей золотую медаль! О той истории Волочкова и сегодня рассказывает не без дрожи в голосе.

Оказалось, что будучи еще совсем юной, балерине протянул руку помощи некий мужчина на в авиакассе.

«С этим конкурсом была связана история противодействия, когда меня не отпускали в Мариинском театре. Некий влиятельный мужчина мстил мне за отказ в личных и финансовых отношениях. На тот момент денег, чтобы купить билет на конкурс, у меня не было.

Помню, как моя мама стояла в очереди в кассу авиакомпании и спрашивала у сотрудниц, есть ли скидки для артистов. В слезах она рассказывала, что ее дочь — балерина, едет на конкурс и ей нужно победить. Конкурс проходил в Киеве», — вспомнила она.

Свидетелем разворачивающейся трагедии стал незнакомец за спиной.

«Один человек стоял за моей мамой, он услышал эту историю, достал деньги и заплатил за оба билета. Мы и по сегодняшний день не знаем фамилии этого человека», — разоткровенничалась она.

С того конкурса Волочкова привезла домой пуанты. Эту деталь костюма балерина считает главной ценностью, которая в свое время принесла ей удачу. С тех пор балерина считает своим главным кредо упорство и смелость.

«Если искра готова стать пламенем, никакая сила не может ей помешать. Я в этом убеждена», — подытожила она.

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