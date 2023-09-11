ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области

На данном участке фронта враг потерял до 20 боевиков за минувшие сутки.
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские военные нанесли удар по украинскому пункту управления беспилотными летательными аппаратами в Херсонской области, в результате чего он был разрушен. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтетант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.
Уточняется, что пункт управления ВСУ был ликвидирован в районе населенного пункта Берислав. Кроме того, ВС РФ уничтожили несколько единиц вражеской техники в Херсонской области.
«Три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА „Буковель-AD“» , — раскрыл потери ВСУ Конашенков.
Урон был нанесен не только технике, но и живой силе противника, добавили в оборонном ведомстве. За минувшие стуки на данном участке фронта было ликвидировано до 20 украинских нацистов.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожской области рассказали о ситуации в Работино.
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