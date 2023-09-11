«Второй Артемовск»: в Запорожской области рассказали о ситуации в Работино

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 105 0

Рогов: село Работино превращается для ВСУ во второй Артемовск

«Второй Артемовск»: в Запорожской области рассказали о ситуации в Работино

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Российская армия успешно разбивает самые боеспособные украинские подразделения.

Село Работино становится для украинских нацистов «вторым Артемовском». Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, на участках запорожского фронта сейчас развернулись активные боевые действия. В районе Работино российская армия успешно наносит поражение самым боеспособным подразделениям ВСУ. Село стало местом «утилизации» украинских нацистов, подчеркнул лидер общественного движения.

«На смену бахмутской (Бахмут — украинское название Артемовска. — Прим. ред.) мясорубке, пришла работинская. Наступали — веселились, проиграли — прослезились», — прокомментировал Рогов беседе с агентством РИА Новости.

Не только Работино, но и Вербовое стало площадкой боестолкновений, уточнил он. Враг предпринимает попытки прорыва, однако оказывается разбит совместными усилиями российской авиации и артиллерии. По словам Рогова, только за прошедшую неделю ВСУ совершали 40 безуспешных попыток реализовать наступательные действия в регионе.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Он отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Глава государства заверил, что украинским неонацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках селекторного совещания Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу раскрыл, что за три месяца киевский режим потерял свыше 66 тысяч боевиков ВСУ и 7,6 тысячи единиц техники, в том числе поставленной Западом. Он акцентировал внимание на безуспешности наступательных действий противника — поставленных целей ВСУ не удалось добиться ни на одном из направлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия ликвидировала более 550 боевиков ВСУ в зоне СВО за сутки.

Тема:
Спецоперация
11 сент
«Сильное давление»: Еврокомиссия озвучила главные риски для экономики ЕС
11 сент
«Итоги G20 говорят за себя»: в Европарламенте заявили о победе России над США
11 сент
Германия поставит на Украину еще 40 БМП Marder
11 сент
«Открывает ящик Пандоры»: ЕС рассматривает возможность включения новых стран
11 сент
Ими восхищаются: на Западе поделились неожиданным мнением о России
11 сент
Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ
11 сент
Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на южно-донецком направлении
11 сент
Поражают противника точными ударами: как работают «Искандеры» в зоне спецоперации
11 сент
ЗРК «Тор-М1» — сверхнадежный щит! Лучшее видео из зоны СВО за день
11 сент
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ без колебаний разбивают ЗРК Patriot на Украине
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
Более миллиона россиян проголосовали онлайн на прошедших выборах
12:50
«Сильное давление»: Еврокомиссия озвучила главные риски для экономики ЕС
12:44
Раскрыты подробности смерти москвички после употребления арбуза
12:41
Памфилова назвала явку на региональных выборах рекордной с 2017 года
12:38
Глава РЖД Белозеров: перевозки с Китаем выросли на 26%
12:35
Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
Жертв может быть больше: новые детали таинственной смерти школьницы с Урала
Подросток с ножом напал на собственную школу в Ростовской области
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России