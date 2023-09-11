«Мы больше не вместе»: Тимур Родригез разводится с женой после 16 лет брака

Бывшие возлюбленные поклялись навсегда остаться любящими родителями для общих детей.

Артист Тимур Родригез разводится с женой Анной Керимовой после 16 лет брака. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

«Мы с Аней больше не вместе», — написал певец.

Несмотря на это, бывшие возлюбленные поклялись навсегда остаться любящими родителями для общих детей. За годы совместной жизни Анна родила звезде двоих сыновей.

В 2022 году певец рассказывал о недомолвках в семье на почве ревности. Однако тогда эти чувства не смогли взять верх над любовью и идиллией в их семье, и супруги не стали поддаваться негативу. Что стало причиной их развода спустя год, неизвестно.

Родригез отметил, что не хочет провоцировать сплетни вокруг своего развода, и предупредил, что никаких комментариев ни он, ни Анна давать не планируют.

Ранее 5-tv.ru писал, что футболист Вячеслав Малафеев официально развелся с женой.