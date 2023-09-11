Футболист Вячеслав Малафеев официально развелся с женой

Футболист Вячеслав Малафеев развелся со своей супругой после 12 лет брака. Об этом сообщила экс-возлюбленная вратаря Екатерина в личном блоге.

Супруги уже давно не живут вместе. Однако официально расторгнуть брак решили только сейчас. По случаю этого события они даже закатили вечеринку. На празднике исполняли популярные песни, среди которых «Я свободен» Валерия Кипелова и «Районы-кварталы» группы «Звери».

Екатерина отметила, что осталась в дружеских отношениях с Вячеславом. Она также подчеркнула, что бывшие супруги хотят быть честными друг с другом.

«Я очень бы не хотела, чтобы этот день перечеркнул все то тепло, что было за эти годы. Хочется, чтобы это стало новой ступенью наших дружеских отношений», — заявила женщина.

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