Установлены имена 300 карателей, истреблявших население Белорусской ССР в ВОВ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Речь идет о латышских и литовских преступниках.

Установлены имена 300 карателей, истреблявших население Белорусской ССР в ВОВ

Фото: Леонид Бернштейн / ТАСС

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В Минске установили личности более 300 латышей и латвийцев, истреблявших жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики на своем официальном сайте.

Ведомством было расследовано дело о геноциде населения во времена ВОВ. Удалось раскрыть имена 336 карателей, а также реализованные ими преступления.

В списке белорусской Генпрокуратуры значатся фамилии 251 латыша и 85 литовцев. Батальоны, в которых они орудовали, формировались приверженцами националистических взглядов.

Надзорное ведомство называет особенно циничным, что каратели в своих документах называли убийства мирных граждан «специальной обработкой». Расследование преступлений оккупационных властей будет продолжаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд признал геноцидом действия нацистов под Сталинградом в годы ВОВ.

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