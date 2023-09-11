«Красивые желания»: президент Сербии усомнился в расширении ЕС к 2030 году

Анонсированные планы на европейское будущее он назвал слишком амбициозными.

Евросоюз с меньшей долей вероятности сможет принять новых государств-членов в ближайшие семь лет. Таким мнением поделился президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции по итогам саммита в македонском Скопье.

Сербский лидер рассказал журналистами, что в рамках встречи обсуждалась тема «европейского будущего». Комментируя возможность расширения ЕС к 2023 году, он отметил, что данная тема не у всех вызывает много энтузиазма, но есть и заинтересованные лидеры.

«По моему мнению, это красивые желания, но кто я, чтобы рушить чей-то оптимизм и умалять чьи-то амбиции», — поделился он собственной позицией.

Планы на расширение ЕС он считает слишком амбициозными, а в их реализации в обозримом будущем и вовсе сомневается. Тем не менее, добавил он в заключение, если это все-таки произойдет, то будет «здорово».

Ранее 5-tv.ru писал, что Еврокомиссия озвучила главные риски для экономики ЕС.