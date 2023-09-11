«Сильное давление»: Еврокомиссия озвучила главные риски для экономики ЕС
ЕК назвала ситуацию на Украине и геополитику главными угрозами для экономики ЕС
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
В Европе допустили несколько сценариев после ужесточения монетарной политики.
Украинский кризис и общая геополитическая напряженность оказывают негативное влияние на европейскую экономику. Данные об этом следуют из летнего прогноза Еврокомиссии.
Сложившаяся ситуация вызывает опасения в ЕС и создает некоторую неопределенность, указано в публикации ЕК. Кроме того, ожидается, что ужесточение монетарной полики может оказать дополнительное давление на экономическую активность ряда стран.
«Ужесточение денежно-кредитной политики может оказать на экономическую активность более сильное давление, чем ожидалось», — прогнозируют эксперты.
Вместе с тем Еврокомиссия допускает и иной сценарий. Проведение жесткой монетарной полики при позитивном исходе может снизить инфляцию и спровоцировать рост реальных доходов населения, считают аналитики.
Среди прочих угроз экономике ЕС названы также погодные условия и стихийные бедствия, в частности наводнения и природные пожары, выжигающие леса.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Совфеде потребовали зеркальных мер в ответ на санкции ЕС.
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