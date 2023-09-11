Трагедия в Дагестане: обрушилась каменная стена высотой более пяти метров

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23-летняя девушка погибла на месте.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas; 5-tv.ru

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Жуткая трагедия в Дагестане — каменная стена обрушилась на фотографа из Сибири. Девушка погибла на месте. Ей было всего 23 года. Сооружение, предназначенное для удержания грунта, высотой больше пяти метров внезапно упало, буквально похоронив под обломками туристку.

Известно также об одном пострадавшем. Он находился рядом с фотографом в момент обрушения. Его доставили в больницу.

О причинах пока говорить рано. На месте работают следователи и экстренные службы.

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