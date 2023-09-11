Территория развития: Путин посетил выставку, посвященную Дальнему Востоку

Президент также дал команду на пуск «Байкало-Амурской Горнорудной Корпорации».

Владимир Путин сегодня осмотрел интерактивную выставку, посвященную ключевым результатам развития Дальнего Востока за десять лет. Благодаря целому ряду федеральных мер поддержки в регион было привлечено почти три с половиной триллиона рублей инвестиций.

Это позволило запустить без малого 700 предприятий. Также президент в режиме ВКС запустил первую очередь обогатительного комбината «Байкало-Амурской горнорудной корпорации». Предприятие построено в Забайкалье, в сложных климатических условиях горной тундры и для него использовали рекордное количество стройматериалов.