В Донецке погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой

Подробности случившегося раскрыл депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

В центре Донецка погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Подробности случившегося раскрыл депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Журналист умер из-за несчастного случая — в дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Он пошел за цветами, и его сбила машина. Все обстоятельства сейчас выясняются.

Смерть Дубового также подтвердил Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией». О трагедии он написал в своем Telegram-канале.

«В Донецке погиб Геннадий Дубовой. Сбила машина», — заявил Рогов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер российский дирижер Евгений Бражник.