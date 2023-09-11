Умер российский дирижер Евгений Бражник

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Алексей Панков
Алексей Панков 17 0

Народному артисту РФ было 78 лет.

Умер российский дирижер Евгений Бражник

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Умер народный артист России, дирижер Евгений Бражник. Об этом сообщается на сайте театра «Геликон-опера».

Мужчине было 78 лет. Причина смерти лауреата Госпремии Советского Союза и Национальной театральной премии «Золотая Маска» не называется.

«Мы всегда будем благодарны за искру любви, которую маэстро Бражник зажигал в каждом из нас, за удивительную мудрость и тактичность, за поддержку и отзывчивость. Евгений Владимирович, как же нам будет вас не хватать», — сообщили в театре.

Коллеги артиста отмечают, что он был не только другом, но и наставником, который мог воодушевить всех подопечных. Он был дирижером во многих постановках, вроде «Сказок Гофмана», «Набукко» и других.

Место прощания и погребения будут раскрыты позднее.

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