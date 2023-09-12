Уже в пути: Ким Чен Ын выехал в Россию на спецпоезде

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

Ким Чен Ын выехал в Россию на спецпоезде

Уже в пути: Ким Чен Ын выехал в Россию на спецпоезде

Фото: Reuters / KCNA

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Его сопровождают партийные кадры и военные.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын выехал 10 сентября в Россию на специальном поезде вместе с военными страны и партийными сотрудниками. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».

«Генеральный секретарь ТПК (Трудовой партии Кореи. — Прим. ред.) и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын покинул Пхеньян спецпоездом 10 сентября во второй половине дня, чтобы нанести визит в Российскую Федерацию», — опубликована информация на портале.

Вместе с лидером государства в поездку отправились также глава Министерства иностранных дел, начальник военного отдела ТПК, а также заместитель представителя военного комитета партии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Ким Чен Ын на самом деле едет в Россию.

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