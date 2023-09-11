«Запад в бешенстве»: зачем Ким Чен Ын на самом деле едет в Россию

Чего стоит ожидать от встречи двух лидеров?

Предстоящий визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию связан с возможным выходом Москвы из санкций против Пхеньяна. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Сергей Марков.

«С высокой вероятностью будет объявлено, что Россия выходит полностью или частично из санкционного режима против Северной Кореи. И будет объявлено о начале широких программ сотрудничества», — говорит эксперт.

Реакцию Запада на такое развитие событие нетрудно предугадать, продолжил Марков. Он уверен, что там отмена Россией санкций против КНДР очевидно вызовет «бешеную ненависть, злобу и страх».

«Они понимают, что против них формируется какой-то другой мир. Они хотели поставить Россию на колени и другим странам показать это в пример, но вместо этого они подтолкнули страны к сотрудничеству против Запада», — отметил политолог.

При этом рычагов влияния на происходящее у Запада нет, считает Марков. Он указал на то, что все санкции, которые можно было ввести против КНДР, уже введены - более того, опыт показал, что они не работают.

Так, Запад пытался не дать Северной Корее возможность создавать ядерное оружие и ракетные системы вооружения. Однако и то, и другое у Пхеньяна на сегодня есть. Причем последние испытания северокорейских ракет показали, что они могут достигать территории США.

«Поэтому санкции бесполезны, надо их отменять. И надеюсь, что будет объявлено об их отмене», — заключил Марков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын посетит Россию в ближайшие дни по приглашению президента РФ Владимира Путина.