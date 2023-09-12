Пассажирский самолет, летевший по маршруту Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Ранее борт подавал сигнал тревоги.

По предварительной информации, пострадавших нет.