Самолет Сочи — Омск совершил аварийную посадку
| Происшествия Эксклюзив 288 0
Рейс приземлился в районе села Каменки в Новосибирской области.
Фото: Щербак Александр / ТАСС
Пассажирский самолет, летевший по маршруту Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Ранее борт подавал сигнал тревоги.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Читайте также
+11° 764 мм рт. ст.
94%
94%
96.51
-1.41 103.53
-1.36
-1.41 103.53
-1.36
Нашли ошибку?