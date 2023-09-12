Хорошая примета: звезда фильма «Доживем до понедельника» Юрий Чернов стал прадедом

Артист признался, что малыш появился на свет летом этого года.

Звезда фильма «Доживем до понедельника» Юрий Чернов стал прадедом в 74 года. Об этом рассказывает издание utro.ru.

Как рассказал СМИ народный артист России Юрий Чернов, его первый правнук родился 23 августа этого года. Отцом стал 30-летний внук актера.

«Назвали Максимом. Мне позвонила дочь Анна и сказала, что стала бабушкой. Я очень был рад, потому что теперь точно попаду в рай — такая есть примета», — поделился Чернов подробностями счастливого события.

Артист добавил, что на рождение правнука подарил его родителям деньги.

Всего у Юрия Чернова трое детей, которые родились в двух браках. Никто из них не пошел по стопам знаменитого отца и не выбрал актерское поприще. По словам самого артиста, он лично отговаривал отпрысков от актерской деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист Юрий Чернов раскрыл размер пенсии.