Ничего святого: Сталлоне вызвал Папу Римского на поединок

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 27 0

Актер Сталлоне в шутку вызвал Папу Римского Франциска на поединок

Ничего святого: Сталлоне вызвал Папу Римского на поединок

Фото: www.globallookpress.com / VATICAN MEDIA

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Чем понтифик не угодил знаменитому артисту?

Легендарный американский актер Сильвестр Сталлоне вызвал Папу Римского Франциска на боксерский поединок. Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что артист таким образом решил пошутить в ходе личной аудиенции с понтификом. Известно, что у звезды кино итальянские корни по отцовской линии.

Во время беседы глава римско-католической церкви признался гостю, что уже много лет является его большим поклонником и следит за его творчеством. Сталлоне очень удивился, услышав это из уст Папы Римского, и предложил ему жестами спарринг — предложение о «боксерском поединке» было с радостью принято его визави.

На счету Сталлоне — участие в более чем 50 фильмах. Среди них — «Рокки», «Рэмбо», а также «Неудержимые».

Ранее 5-tv.ru писал, что Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин передумали разводиться.

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