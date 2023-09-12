Ничего святого: Сталлоне вызвал Папу Римского на поединок

Чем понтифик не угодил знаменитому артисту?

Легендарный американский актер Сильвестр Сталлоне вызвал Папу Римского Франциска на боксерский поединок. Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что артист таким образом решил пошутить в ходе личной аудиенции с понтификом. Известно, что у звезды кино итальянские корни по отцовской линии.

Во время беседы глава римско-католической церкви признался гостю, что уже много лет является его большим поклонником и следит за его творчеством. Сталлоне очень удивился, услышав это из уст Папы Римского, и предложил ему жестами спарринг — предложение о «боксерском поединке» было с радостью принято его визави.

На счету Сталлоне — участие в более чем 50 фильмах. Среди них — «Рокки», «Рэмбо», а также «Неудержимые».

Ранее 5-tv.ru писал, что Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин передумали разводиться.