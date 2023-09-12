Валентина Матвиенко: выборы-2023 прошли успешно и демократично

По мнению спикера, результаты голосования в новых регионах подтвердили их стремление быть частью России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что выборы-2023 состоялись и прошли успешно, демократично и в соответствии с законом. В том числе, это касается новых регионов России. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Матвиенко, в самое ближайшее время ожидается появление сенаторов от законодательных органов Запорожской и Херсонской областей, которые получат полное представительство в Верхней палате, согласно Конституции РФ.

Также спикер отметила, что результаты голосования в новых регионах имеют самый высокий уровень легитимности и в очередной раз подтверждают сделанный ранее выбор — вхождение в состав нашей страны. А рекордная явка говорит о неравнодушии и ответственности граждан РФ,

«Выбор, имеющий определяющее значение для судьбы всей нашей страны. Для каждого из нас. Уверена, сегодняшнее предложение Президента учредить в календаре День воссоединения новых регионов с Россией — абсолютно верное, справедливое решение. Акт общенациональной благодарности», — отметила Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад организовал 175 тысяч безуспешных кибератак на российский ЦИК за время выборов.