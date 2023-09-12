Запад организовал 175 тысяч безуспешных кибератак на российский ЦИК за время выборов

Причиной нападений стало то, что в США и Европе «серьезно расстроены» успехами российской власти.

Запад провел свыше 170 тысяч кибератак на портал Центризбиркома за время выборов, пытаясь сорвать избирательную кампанию в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича.

«Со стороны западных стран и их сателлитов наблюдались попытки не на словах, а на деле сорвать избирательную кампанию. Например, только за время выборов 8–10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тысяч кибератак», — заявил он.

Причиной кибератак, по мнению дипломата, стало то, что на Западе «серьезно расстроены» успехами российской власти.

Накануне сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил об «огромном потоке» кибератак на избирательную инфраструктуру. Только на веб-сервисы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за время проведения выборов было совершено более 27 тысяч атак.

По словам Григорьева, столь большое число кибератак не могло быть умыслом отдельно взятых хакеров. Скорее всего это было спланированной акцией стран Запада и мошеннических колл-центров Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЦИК заявили о большом запасе прочности российской системы электронного голосования, которая выдержала огромное количество DDoS-атак за время прошедших выборов.