Обещал, что убьет: турок вспорол горло семилетнему сыну из мести жене-россиянке

Семья неоднократно попадала под руку мужчины, однако заявления в полицию не уберегли от трагедии.

Мужчина в Турции зарезал семилетнего сына, предположительно, от бывшей жены-россиянки. Тетя покойного мальчика Елена рассказала 5-tv.ru, что турок решился на преступление, чтобы отомстить женщине за развод.

По словам родственницы, Мустафа — именно так зовут предполагаемого убийцу — познакомился со своей будущей супругой в турфирме. У них завязался роман, после чего девушка переехала в Турцию. Брак обернулся неудачным — сестра несчастной матери рассказала, что восточный принц оказался альфонсом, который «кинул на деньги» всю семью.

Отец покойного мальчика. 5-tv.ru

По предварительным данным 5-tv.ru, Мустафа уже не первый раз прикладывал руку к своим родным — жену он избивал, а мальчика однажды даже чуть не задушил, и обещал, что еще убьет. После этого россиянка обратилась в полицию и подала на развод.

Примечательно, что Мустафа все-таки угодил за решетку, но только не из-за домашнего насилия. Суд обвинил его в финансовых махинациях. На днях он получил «отпуск» за хорошее поведение и воспользовался своим правом на свидание с ребенком, дарованным ему после развода.

Женщине пришлось отдать сына на выходные, потому что из-за невыполнение предписаний суда она могла и вовсе лишиться опеки над ребенком. А в итоге лишилась сына.

«Бывший муж моей сестры убил их совместного сына», — заявила Елена.

Тетя мальчика уверяет, что дело было так: отец забрал школьника, но к положенному сроку не вернул его матери, да и сам не вернулся в место отбывания наказания. По данным СМИ, мужчина вспорол мальчику горло и нанес шесть ножевых. Он, предположительно, также пытался нанесли себе ранения, но его спасли врачи.

Семилетнего сына россиянки растерзали в Турции. 5-tv.ru

Больше всего семья боится, что виновник останется безнаказанным. Полиция до последнего была уверена, что убийство ребенка собственным отцом невозможно, и что папа с сыном обязательно появятся в поле зрения. В том то и дело, сетует убитая горем женщина, — полиция просто ждала, но не искала ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело мужчины с отрезанной головой нашли в парке на севере Москвы.