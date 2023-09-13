«Неумелые руки»: могла ли пластика ударить по репродуктивной системе Киркорова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 353 0

Хирург Магдалина: при пластике Киркорову могли повредить внутренние органы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Личный Архив Ивана Магдалины; 5-tv.ru

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Знаменитый певец попал в объективы камер не в лучшем свете — его вели под руки. Что случилось?

Неумелые пластические хирурги во время операций порой могут допускать ошибки. В частности, бывают случаи, когда во время липосакции они повреждают органы брюшной полости. Об этом рассказал пластический хирург Иван Магдалина в беседе с 5-tv.ru.

Известно, что народный артист Филипп Киркоров не так давно обращался к врачам для удаления лишнего жира и моделирования искусственного пресса. Могли ли хирургии совершить ошибку?

«Несколько раз я видел проникновение в брюшную полость у пациентов, которые приходили от других хирургов. И повреждение было там внутренних органов. Их увозили в общие городские больницы, там оперировали», — прокомментировал Магдалина.

По словам эксперта, виной всему в таких ситуациях «неумелые руки» — через грыжу нож может угодить прямо в брюшную полость и повредить там какой-нибудь орган.

Хирург также оценил возможность влияния подобных вмешательств на репродуктивную систему.

«На репродуктивную на половую функцию не повлияют 100%. Какие-то внутренние органы могут задеть. Вот так это можно объяснить», — прокомментировал он.

Филипп Киркоров на днях выступил на праздничном концерте на Поклонной горе в честь Дня города. На сцене король отечественно шоу-бизнеса был как всегда весел и бодр, однако за ее пределами не смог передвигаться без посторонней помощи. Поклонники обеспокоены — все ли в порядке с артистом после серии пластических операций?

Ранее 5-tv.ru писал, что «обновленный» Филипп Киркоров продемонстрировал подтянутые ягодицы.

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