Очень доволен: «обновленный» Филипп Киркоров демонстрирует подтянутые ягодицы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 34 0

Киркоров удалил лишний жир, сделал искусственный пресс и накачал ягодицы

Очень доволен: «обновленный» Филипп Киркоров демонстрирует подтянутые ягодицы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Эпатажная звезда не стесняется того, что обращается к пластическим хирургам.

Не секрет, что Филипп Киркоров зачастую прибегает к помощи косметологов и даже пластических хирургов. В этот раз эпатажная звезда удалил лишний жир, сделал искусственный пресс, а также «обновил» ягодицы и, кстати, весьма доволен результатом, пишет издание «Экспресс-газета».

По информации СМИ, при помощи пластики Киркоров подтянул свое тело, а ягодицы сделал более выдающимися и упругими. Свои обновления он не скрывает, а пышные формы активно показывает поклонникам. Например, король эстрады уже продемонстрировал публике во время выступлений свою пятую точку, а некоторым зрителям удалось ее даже пощупать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркорова после пластики под руки повели к сцене. Поклонники полагают, что Киркоров столкнулся с последствиями перенесенных хирургических вмешательств. Вид беспомощного исполнителя встревожил фанатов не на шутку.

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