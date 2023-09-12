Еврокомиссия смягчила запрет гражданам России на ввоз личных вещей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Согласно введенным на днях санкциям, россияне не могут въезжать в Евросоюз на своих автомобилях и провозить некоторые товары.

Еврокомиссия смягчила запрет гражданам России на ввоз личных вещей

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg

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Еврокомиссия смягчила ранее введенный запрет для россиян на ввоз личных вещей. Об этом говорится в пояснительном документе ЕК в формате «Часто задаваемые вопросы».

Отмечается, что опубликованное 8 сентября разъяснение Еврокомиссии вызвало острую реакцию российской стороны, так как под запрет на ввоз в Евросоюз подпадали не только автомобили, но и товары личного пользования, включая одежду, предметы гигиены, косметику и мобильные телефоны.

После внесенных сегодня изменений с формальной точки зрения запреты остались прежними. Однако теперь указывается, что автомобили могут быть использованы для обхода действующих санкций, в то время как предметы личной гигиены и одежда, вероятно, «не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов», и запрет в этом случае должен применяться «пропорциональным и разумным образом».

Ранее в этот день МИД Финляндии заявил, что не будет следовать рекомендациям Еврокомиссии о запрете туристам из России въезжать в Евросоюз на своих автомобилях и допускающим их конфискацию.

В свою очередь, таможня Германии заявила, что будет неукоснительно следовать объявленным Еврокомиссией ограничениям для россиян по провозу через границу некоторых товаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Еврокомиссии сообщили о новом решении о конфискации личных вещей туристов из России.

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