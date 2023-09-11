В ЕК сообщили о новом решении о конфискации личных вещей туристов из России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 152 0

ЕК разрешила не конфисковать вещи въезжающих в страны ЕС туристов из РФ

В ЕК сообщили о новом решении о конфискации личных вещей туристов из России

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Комиссия ранее приравняла въезд в страны ЕС на зарегистрированном в РФ авто к запрещенному импорту. Под ограничения на ввоз могли подпасть и другие вещи.

Страны Евросоюза могут не отбирать у российских туристов личные вещи при въезде на их территорию. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри в рамках прошедшего в Брюсселе брифинга.

Уточняется, что разрешено не конфисковать вещи граждан РФ, которые подпали в санкционный список импорта. В ЕК призвали принимать во внимание многие факторы.

«Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обход санкций», — прокомментировал Ферри.

Однако решение не распространяется на дорогие вещи, в частности машины. Он напомнил, что въезд на территорию европейских стран на зарегистрированном в России авто все еще остается под запретом. Такие действия будут воспринимать как импорт средства передвижения.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Совфеде потребовали зеркальных мер в ответ на санкции ЕС.

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