Полезные игры: геймерам пообещали дополнительные баллы при поступлении в вуз

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Геймеры могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Многие учебные заведения уже применяют такую практику.

Конфликт отцов и детей из-за компьютерных игр можно считать исчерпанным. Российские университеты стали начислять дополнительные баллы при поступлении абитуриентам, которые показывают хорошие результаты в киберспорте.

Кроме того, в вузах теперь собирают целые команды и даже нанимают тренеров. С федерацией компьютерного спорта сотрудничают уже 400 учебных заведений — все они дают геймерам топовые игровые компьютеры и с нетерпением потирают руки в ожидании турниров.

И дело тут не только в огромных призовых. Просто умения геймеров все больше востребованы в управлении дронами и других современных профессиях, требующих ловкости рук и хорошей фантазии.

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