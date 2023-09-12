Во Франции приостановят продажи iPhone 12 из-за их опасности

Продажи смартфонов iPhone 12 во Франции приостановят. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на французское агентство, осуществляющее контроль за радиочастотами в стране (ANFR).

Уточняется, что решение принято компетентными органами страны. Они установили, что гаджеты обладают сильным электромагнитным излучением, что показало соответствующее исследование.

Но что делать тем, кто уже купил смартфон? На это во Франции предложили компании Apple «в кратчайшие сроки принять корректирующие меры, чтобы привести затронутые телефоны в соответствие требованиям». В противном же случае они будут отозваны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Apple представила iPhone 15 и новое поколение часов.