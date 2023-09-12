Ярче и динамичнее: Apple представила iPhone 15 и новые часы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 470 0

Apple представила iPhone 15 в пяти цветах

Ярче и динамичнее: Apple представила iPhone 15 и новые часы

Фото: www.globallookpress.com / Xu Zijian

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В чем особенность новинок?

Компания Apple представила iPhone 15 и новое поколение часов. О презентации линейки стало известно на сайте производителя.

Так, новое поколение смартфонов порадует пользователей пятью цветами, гаджет представлен в розовом, желтом, салатовом, синем и черном. Ожидается, что экран вокруг фронтальной камеры будет динамичным, дисплей станет ярче, а основная камера будет улавливать больше света. Смартфон будет представлен в двух размерах — 6,1 и 6,7 дюймов.

Кроме того, компания презентовала новые часы. В гаджете улучшили производительность, яркость дисплея. Также была представлена более дешевая модель часов SE.

Компания также объявила о выходе 15-дюймового MacBook Air и устройства виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покупка техники Apple не является гарантом защиты от взлома.

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