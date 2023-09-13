В Японии сообщили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

Правоохранители призвали в случае обнаружения обломков не приближаться к ним.

В Японии сообщили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР

Фото: www.globallookpress.com / kcnawatch. co

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КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии, уточнив, что снаряд уже упал.

Между тем японские правоохранители призвали в случае обнаружения обломков не приближаться к ним. Но точное место падения ракеты пока не установлено.

Позднее береговая охрана Японии выпустила еще одно предупреждение о пуске баллистической ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в рамках испытаний.

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