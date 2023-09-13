В Японии сообщили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР

КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии, уточнив, что снаряд уже упал.

Между тем японские правоохранители призвали в случае обнаружения обломков не приближаться к ним. Но точное место падения ракеты пока не установлено.

Позднее береговая охрана Японии выпустила еще одно предупреждение о пуске баллистической ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в рамках испытаний.