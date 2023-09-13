В Японии сообщили о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР
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Правоохранители призвали в случае обнаружения обломков не приближаться к ним.
Фото: www.globallookpress.com / kcnawatch. co
КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии, уточнив, что снаряд уже упал.
Между тем японские правоохранители призвали в случае обнаружения обломков не приближаться к ним. Но точное место падения ракеты пока не установлено.
Позднее береговая охрана Японии выпустила еще одно предупреждение о пуске баллистической ракеты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в рамках испытаний.
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