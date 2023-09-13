Правительство Японии полным составом ушло в отставку

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Киодо: правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии полным составом ушло в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Премьер-министр Кисида уже приступил к формированию нового кабинета.

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, премьер-министр Фумио Кисида принял прошения своих министров. Об этом сообщает агентство Киодо.

Отмечается, что Кисида обсудит с главой партии Комэйто — партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции Нацуо Ямагути вопрос формирования нового кабинета. После того как кабинет будет сформирован, его должен утвердить император Нарухито.

Речь идет о смене 13 из 19 министров, 11 из них впервые займут столь высокий пост. В новом кабмине будет пять женщин — максимальное количество наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.

Известно, что санкции против России обернулись для Японии кризисом. В частности, с 9 августа в РФ прекратился экспорт японских автомобилей с двигателями более 1,9 литра. После этого средняя стоимость машины на вторичном рынке снизилась упала на 6,9% по сравнению с теми же данными 2022 года. Ожидается, что цены будут падать и дальше, так как Россия много лет была главным рынком для поддержанных японских машин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России усилили контроль за рыбной продукцией из Японии на фоне ситуации с АЭС «Фукусима».

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