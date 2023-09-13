Руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова выдворили из Молдавии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23 0

Временный поверенный страны в Москве был вызван в МИД РФ.

Руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова выдворили из Молдавии

Фото: mfa.gov.md

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Главу агентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова выдворили из страны. Ему вменяется обвинение во вмешательстве в дела иностранных государств. Об этом проинформировала пресс-служба республиканской Генинспекции по миграции.

Уточняется, что Денисов был посажен в авто и отправлен в аэропорт сотрудниками миграционной службы в связи с постановлением о его депортации самым ближайшим рейсом. Руководителю «Sputnik Молдова» не предоставили возможность взять личные вещи. В стране остались также его домашние питомцы.

Ведомство запретило Денисову въезд в Молдавию на десять лет. Соответсвующее предписание было выдано ему. В сообщении отмечается, что о случившемся был проинформирован посол РФ в республике Олег Васнецов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на инцидент. Дипломат сообщила, что временный поверенный Молдавии в Москве вызван в здание внешнеполитического ведомства на фоне депортации Денисова.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Газпром» раскритиковал заявления Молдавии о долге за поставки газа.

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