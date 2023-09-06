«Газпром» раскритиковал заявления Молдавии о долге за поставки газа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 6 0

«Газпром» заявил, что не согласен с заявлениями Молдавии о долге за газ

«Газпром» раскритиковал заявления Молдавии о долге за поставки газа

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

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Власти страны хотят выплатить лишь 8,6 миллиона долларов из 709.

В «Газпроме»выразили несогласие с решениями молдавской стороны по вопросу долга за поставленный газ. Свою позицию российская энергетическая компания высказала в Telegram-канале.

Власти Молдавии предложили выплатить «Газпрому» только 8,6 миллиона долларов по итогам проведенного аудита. Более 700 миллионов долга они намерены оспорить в судебном порядке. Министр энергетики республики Виктор Парликов заявил, что задолженность имеет отношение только к правому берегу Днепра, но не касается Приднестровья.

Кроме того, добавил глава энергетического ведомства, ни одна из сторон разбирательства якобы не смога документально подтвердить наличие задолженности в 276 миллионов. Еще 400, считают власти, не подлежат взысканию из-за срока давности.

В «Газпроме» указали на то, что аудиторская проверка не прошла процедуру утверждения наблюдательным советом молдавской дочерней компанией АО «Молдовагаз». Это решение было принято сторонами ранее, однако соблюдено не было.

Более того, выводами аудита не могут быть изменены размер и обоснованность объявленной задолженности в 709 миллионов долларов. Компания РФ отметила — между «Газпромом» и «Молдовагазом» регулярно подписывались документы, которые подтверждают размер долга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Молдавия после трехмесячного перерыва вновь стала закупать российский газ.

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