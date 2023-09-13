Дело возбуждено после взрыва и гибели рабочего на предприятии в Энгельсе

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Расследование инцидента продолжается.

Дело возбуждено после взрыва и гибели рабочего на предприятии в Энгельсе

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Уголовное дело возбуждено после смерти сотрудника предприятия в Энгельсе, где произошел взрыв. Об этом следственное управление СК Росси по Саратовской области сообщило на своем официальном сайте.

В ведомстве уточнили, что дело было возбуждено по статье, предусматривающей наказание за допущение нарушений правил безопасности при строительстве или иных работах, которые впоследствии повлеки гибель человека.

Расследование инцидента продолжается. Сотрудники СК устанавливают все делатели и обстоятельства произошедшего, а также ответственных лиц.

Сегодня, 13 сентября, на промышленном предприятии в Энгельсе прогремел взрыв, спровоцировавший пожар. Было установлено, что ЧП произошло во время выполнения сварочных работ в одном из ангаров. В результате инцидента скончался человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар площадью девять тысяч квадратных метров возник на заводе на западе Украины.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:09
Уже не то? Акции Apple упали после презентации новых iPhone
15:06
Страховую стоимость раки Александра Невского оценили в 21 миллиард рублей
14:59
Поворот к тюркскому миру? Зачем Зеленский назначил Умерова главой МО Украины
14:50
Прописанные чужаки и затворничество: тайна смерти режиссера Джимбиновой
14:45
Временный поверенный в делах Молдавии в РФ покинул МИД без комментариев
14:42
Туманные перспективы: чем опасна долгая работа за компьютером

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Украина поворачивается к тюркскому миру
«Родина — это мы»: команда SHAMAN привезла семью из Донецка на шоу «Я русский»
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России