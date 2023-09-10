Пожар площадью девять тысяч квадратных метров возник на заводе на западе Украины

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 144 0

Возгорание произошло в городе Тернополь. Что сейчас происходит на месте?

Пожар площадью девять тысяч квадратных метров возник на заводе на западе Украины

Фото: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann

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На западе Украины в городе Тернополь загорелся завод. Огонь охватил девять тысяч квадратных метров. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации украинских СМИ, загорелся завод производителя экструдированного пенополистирола и дистрибьютора строительных материалов.

Для ликвидации огня в дело вступили спасательные отряды из города Ровно, а рядом с местом возгорания закрыли все заправки.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские СМИ сообщили о пожаре в центральном парке Киева. Столицу накрыло сильным задымлением.

До этого в Николаеве на месте взрыва начался пожар. Российская армия нанесла серию высокоточных ударов по объектам критической инфраструктуры сразу в нескольких регионах Украины. Сообщается о взрывах в Одесской и Николаевской областях. После воздушной атаки в одном из городов загорелась нефтебаза рядом с портом.

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