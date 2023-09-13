Поврежденные ударом ВСУ корабли ВМФ России продолжат боевую службу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 80 0

Минобороны РФ: два поврежденных ударом ВСУ корабля ВМФ продолжат боевую службу

Поврежденные ударом ВСУ корабли ВМФ России продолжат боевую службу

Фото: Виктория Суконникова / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Минувшей ночью киевский режим атаковал судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе.

Два корабля, которые были повреждены в результате ракетного обстрела с украинской стороны, будут восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что оба судна находились на ремонте на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе, когда киевский режим ударил по объекту. Корабли были частично разбиты.

ВСУ минувшей ночью выпустили десяток крылатых ракет по Севастополю. В районе города сработали системы противовоздушной обороны. Снаряды упали на территорию судоремонтного завода.

Губернатор Михаил Развожаев лично выехал на осмотр места. Он сообщил, что в результате обстрела пострадали 24 человека, четверо из них, по его словам, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об единственном выходе для России.

Тема:
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