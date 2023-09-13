«Продолжаем выбивать»: Шойгу заявил об единственном выходе для России

ВСУ теряют личный состав и технику.

Для России нет другого выхода, как только победить в спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, ВС РФ продолжают активно ликвидировать живую силу и технику противника в зоне СВО. Перед российскими войсками сегодня стоит важная задача, добавил он, — «выбить» орудия украинских нацистов.

«Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав», — прокомментировал он в эфире федерального канала.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын поднял тост за победу России.