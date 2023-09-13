«Это не безобидная бутафория»: откуда реально взялись мумии «пришельцев» в Перу

Действительно ли в Южной Америке обнаружили инопланетян?

Мумии неизвестных науке существ из Перу, которых конспирологи связывают с пришельцами, являются фальсификацией. Об этом изданию Газета.ру заявил популяризатор науки Александр Соколов.

По информации специалиста, такие мумии в этой стране — не редкость. Это подделки, изготавливаемые расхитителями гробниц из костей людей и животных, предназначенные для продажи богатым иностранцам. Ради производства таких «инопланетян» контрабандисты разоряют очень древние захоронения.

«Из них вытаскивают кости, причем это кости животных и людей вперемешку. Черепа делают из черепов лам, которым отпиливают лицевую часть — получается такая тупая мордочка. То есть то, что там лицо, на самом деле затылок черепа ламы», — объяснил эксперт.

Людей, которые занимаются незаконными раскопками, называют «черными копателями». У многих из них есть судимости за контрабанду и разрушение исторических памятников.

Они поколениями занимаются изготовлением и продажей подобных «пришельцев», образуя настоящий преступный синдикат. Местные жители пытаются бороться с копателями, однако не всем хватает на это смелости, так как им противостоят очень серьезные люди.

«Это бутафория, но не безобидная бутафория. Этим занимаются бандиты. Это не наши какие-то безобидные фрики, которые про инопланетян рассказывают. Это реальная мафия», — подытожил Соколов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мумии, пролежавшей в леднике более пяти тысяч лет.