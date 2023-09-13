Не согревает в холод? Развеяны популярные мифы об алкоголе

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 10 0

URA.RU разоблачило самые популярные мифы об алкоголе

Не согревает в холод? Развеяны популярные мифы об алкоголе

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Улучшает ли спиртное аппетит на самом деле?

В России 11 сентября отметили День трезвости. Издание URA.RU разоблачило самые популярные мифы на тему алкоголя, в которые продолжают верить многие россияне.

Так, неправда, что спиртное улучшает аппетит. Дело в том, что при приеме алкоголя и еды системы пищеварения у человека перегружаются, а самоконтроль ухудшается.

В итоге застолье может обернуться перееданием. Говоря о калорийности, для расщепления молекул спиртного организму нужно потратить больше сил, чем при приеме пищи.

Самый высокий показатель — у водки, вместе с тем у нее нет питательных свойств. Также многие считают, что пиво — полезный напиток.

При его употреблении на самом деле происходит деминерализация организма. Хоть в солоде и присутствуют витамины, их концентрация сильно сокращается при производственных процессах.

Наконец, самым популярным заблуждением насчет спиртного является то, что оно помогает согреться в мороз. Люди объясняют это теплыми ощущениями, которые возникают в организме.

Дело в том, что тепло возникает из-за расширения сосудов при приеме алкоголя. Спиртное неспособно обеспечить долгоиграющий эффект тепла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие смертельно опасные опухоли грозят пьющим людям.

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